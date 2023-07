Meteo: tempo instabile al Nord, allerta per il caldo al Centro-Sud

8/8 ©Ansa

ESODO. Intanto, l’afa non ferma i turisti. In questi giorni è previsto l'inizio della fase più intensa dell'esodo estivo. Questo fine settimana è caratterizzato dal bollino rosso non solo per il caldo, ma anche per il traffico. Allerta soprattutto per il mattino di sabato e il pomeriggio di domenica

Previsioni traffico autostrade, quali sono i weekend da bollino rosso a luglio