Cade durante una gara in Austria, muore ciclista 17enne

L'incidente è avvenuto ieri durante la prima tappa delle 48/a Junioren Rundfahrt in Alta Austria: il giovane è deceduto la scorsa notte in ospedale

Un ciclista di 17 anni di nome Jacopo Venzo che viveva a Cartigliano, provincia di Vicenza, è morto dopo un incidente nella giornata di ieri durante la prima tappa delle 48/a Junioren Rundfahrt in Alta Austria, che quest'oggi gli organizzatori hanno deciso di annullare. La caduta è avvenuta mentre l'atleta affrontava la discesa dalla montagna Mistelbacher Berg, trasportato in ospedale, il giovane è deceduto la scorsa notte per le ferite riportate. L'annuncio è arrivato questa mattina tramite la sua squadra, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino con un post su Facebook. I suoi parenti la scorsa notte sono giunti a Linz.