Busto Arsizio, scontro tra bici e moto: morto il ciclista

L'uomo, 49 anni, è morto per le ferite riportate dopo essersi scontrato con un motociclista. La polizia indaga per ricostruire la dinamica del fatto

Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. L'uomo, originario dello Sri Lanka, stava andando al lavoro in bicicletta quando, nel quartiere Sacconago, si è scontrato con un motociclista, cadendo a terra.

L'incidente

Dopo lo scontro l'uomo è stato immediatamente rianimato sul posto, ma le sue condizioni erano già gravi. In seguito è stato trasportato nell'ospedale di Varese con traumi estesi in tutto il corpo: qui è stato soccorso dai medici e gli operatori sanitari, che ne hanno dichiarato il decesso. Ferito, ma non gravemente, anche il motociclista, 45 anni, trasportato all'ospedale di Legnano, a Milano. Attualmente, la Polizia Locale di Busto Arsizio sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.