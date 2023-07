Verona, colpito da un fulmine in pieno centro: è grave

Stava attraversando la centrale piazza Porta Nuova intorno alle 13 durante la tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sulla città. E' stato soccorso e ora si trova ricoverato in condizioni gravi

Danni e feriti in Veneto a causa dell'ondata di maltempo che sta attraversando la regione. E' grave una persona che oggi, intorno alle 13, è stata colpita da un fulmine in centro a Verona. Ora si trova ricoverata in condizioni critiche. Stava percorrendo la centrale Piazza Porta Nuova proprio mentre sulla città si stava abbattendo una tempesta con pioggia e vento forte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118 e la Polizia stradale. (MALTEMPO AL NORD)