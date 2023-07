13/13

Il Manifesto: apertura con titolo "Le rate ignoranti". Per sbloccare la terza rata del Pnrr il governo deve ammettere quello che era già evidente: l'obiettivo di 7.500 nuovi posti letto per gli studenti non è stato raggiunto. Spostati 500 milioni sulla quarta rata. Il segnale della Ue: non si può cambiare il Piano a piacimento

Ascolta Pagine, il podcast con la rassegna stampa di Nicola Ghittoni