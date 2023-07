8/10 ©Getty

Per chi torna dalle ferie, o per quanto riguarda i neo assunti, è bene che la ripresa del lavoro, soprattutto in determinate condizioni climatiche, sia graduale. Dopo un'assenza prolungata è consigliabile che si proceda lentamente prima di riprendere i carichi più pesanti, in modo da permettere al corpo di acclimatarsi di nuovo senza shock improvvisi