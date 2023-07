Jesi, operaio 75enne muore per malore nel cantiere Amazon in Vallesina

“Si tratta di una circostanza inquadrata dall'autorità competente come un decesso avvenuto per cause naturali”, ha fatto sapere il sindaco di Jesi. "Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità", ha fatto sapere Amazon

Un operaio di 75 anni è morto in seguito ad un malore che lo ha colto nel cantiere per la realizzazione dell'hub logistico Amazon a Jesi, in Vallesina, in provincia di Ancona. Si tratta di un addetto ad una gru, originario della Campania. Sul luogo sono giunti i soccorritori del 118 e i carabinieri. Stando a quanto si è appreso, l'uomo avrebbe sofferto di cuore. "Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità", ha fatto sapere Amazon.

Il malore e i soccorsi

L'uomo, di origini campane, ed impegnato come gruista per conto di una ditta esterna, si è accasciato all'improvviso mentre stava operando da terra ai piedi di una gru. È stato subito soccorso dai compagni, e quindi dai sanitari del 118, ma invano. Sembra che l'operaio fosse dotato di certificazioni mediche per operare come gruista, nonostante l'età avanzata.

Il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, e l'amministrazione comunale, in un messaggio stampa, hanno espresso cordoglio per il decesso improvviso dell'operaio. Nella nota si legge che "immediati sono stati i contatti con il Gruppo Amazon logical srl e con le forze dell'ordine che hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto. Si tratta di una circostanza inquadrata dall'autorità competente come un decesso avvenuto per cause naturali. L'uomo stava manovrando un mezzo da terra quando è stato colto da un malore improvviso. Alla famiglia della persona coinvolta le più sentite condoglianze".