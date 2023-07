Medico aggredito a Milano: figlio di una paziente gli spezza il femore

Nuovo episodio di violenza contro un operatore sanitario, questa volta a Milano. Il direttore medico di presidio dell'ospedale Policlinico è stato aggredito ieri da un 56enne figlio di una donna ricoverata nella struttura. L'uomo, invalido civile al 100%, è in cura al Centro psicosociale di Monza per disturbi del comportamento.

Frattura multipla e scomposta

Secondo le prime ricostruzioni, il 56enne si è presentato in reparto per andare a trovare la madre e ha dato in escandescenze, quando il medico ha provato a calmarlo. La discussione è andata avanti, finché all’improvviso l'uomo ha atterrato il medico con un pugno, per poi saltargli sopra, spezzandogli il femore. A quel punto sono intervenute delle persone a bloccare il figlio della donna e sono state chiamate le forze dell'ordine e i soccorsi per il camice bianco. Il medico è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato diverse ore. Le sue condizioni sono serie, dal momento che la frattura era multipla e scomposta.