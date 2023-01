Medico aggredito e minacciato all'ospedale Civico di Partinico

Un medico è stato all'ospedale Civico di Partinico da un uomo di 40 anni, residente nel quartiere Bonagia di Palermo, che ha tentato prima di picchiare un medico in servizio, poi lo ha minacciato.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, chiamata dal personale in servizio all'ospedale partinicese, il 40enne sarebbe andato in escandescenza non appena gli era stata comunicata la morte della madre. Il 40enne avrebbe urlato al dottore "Ti vengo a cercare" e "ti brucio vivo con la benzina". L'uomo, che è stato denunciato dai medici per minacce, è stato allontanato dall'ospedale, ma è rimasto all'ingresso del Civico.