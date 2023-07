Milano, cadavere trovato al Parco delle Cave: è del 19enne scomparso

La ricostruzione dei fatti

Da quel momento si erano perse le sue tracce, fino al ritrovamento di ieri mattina, con un cadavere riaffiorato dal laghetto che indossava dei capi di abbigliamento compatibili a quelli indossati dal giovane nel momento della sua scomparsa. Nella serata di ieri, un 32enne peruviano parente del ragazzo, ha raccontato ai militari come l'11 luglio fosse andato con il 19enne a fare il bagno in un laghetto che ha descritto come quello nel Parco delle Cave, dove Luis Alberto, che non sapeva nuotare, sarebbe annegato. Il 32enne ha sostenuto di non aver raccontato l'accaduto prima perchè scosso e per timore della reazione dei familiari. Saranno ora necessarie l'autopsia e l'esame del dna per identificare il cadavere.