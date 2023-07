Volo cancellato per sciopero: 50 turisti italiani bloccati in Egitto

Disavventura non ancora risolta per circa 50 turisti italiani rimasti bloccati allo scalo di Sharm El Sheik dopo la cancellazione del volo di ritorno previsto il 15 luglio. I turisti sono in attesa di un nuovo volo, ma al momento non hanno ricevuto alcuna comunicazione dalla compagnia aerea

Circa 50 turisti italiani lamentano di essere rimasti "bloccati" a Sharm El Sheik, in Egitto, dopo la cancellazione del volo di ritorno per Napoli previsto lo scorso sabato 15 luglio a causa dello sciopero del volo. I turisti, tra i quali ci sono molte persone di Napoli, raccontano di aver saputo della cancellazione del volo Wizzair "solo una volta giunti in aeroporto sabato mattina" e di aver dovuto "aspettare 8 ore all'interno dello scalo" in attesa di informazioni.

Disagi e malcontento

"Ci sono bambini, anziani, una persona ha il Parkinson e ha finito i medicinali", racconta una donna in un video diffuso sul web. "Fino a sabato non ci sono voli diretti per Napoli, qui ci sono famiglie intere che per rientrare dovrebbero pagare oltre 2mila euro di biglietti per viaggi con almeno uno scalo. La polizia ci ha detto che siamo in hotel a spese di Wizzair finché non ci verrà dato un altro volo, ma finora non abbiamo avuto alcuna comunicazione dalla compagnia aerea". I turisti italiani chiedono quindi "l'aiuto dell'Ambasciata, del Consolato e del Ministero degli Esteri per poter tornare a Napoli e avere comunicazioni.