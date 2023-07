Clochard ucciso a Biella dopo pestaggio, quattro indagati per omicidio

Quattro indagati per omicidio volontario

Fin da subito, gli inquirenti avevano nutrito alcuni sospetti circa le modalità del decesso dell'uomo e proprio l'autopsia ha evidenziato alcune gravi lesioni, a cominciare dallo sfondamento della cassa toracica in due punti. Tre persone che quel giorno si trovavano in compagnia del senza tetto sono state sentite in Questura e poi scritte nel registro degli indagati per il reato di omicidio volontario in concorso. Si tratta di due uomini di circa 50 anni e una giovane poco meno che ventenne. Indagata anche un 20enne, già in carcere da venerdì scorso per un altro reato. Secondo quanto si è appreso potrebbe essere lui l'autore materiale dell'omicidio.