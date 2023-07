Scuola, l'ex ministra Lucia Azzolina sarà preside a Biella

L'ex ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina sarà la nuova dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Biella 2. Dopo l'esperienza al Ministero tra il 2020 e il 2021 come ministra dell'istruzione con il governo Conte - durante la pandemia - Azzolina era poi diventata preside di un istituto scolastico in Sicilia, nella sua Siracusa. In passato Azzolina aveva già lavorato a Biella come docente all'Itis Quintino Sella. Nel 2022 si era candidata per Impegno Civico in quattro diversi collegi plurinominali e in un uninominale, senza essere eletta. Mentre il 22 giugno 2023 l'ex ministra, classe 1982, è diventata madre per la prima volta di Leonardo.