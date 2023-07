Scuola, rinnovato il contratto: aumenti mensili fino a 190 euro

Si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto per il comparto dell'istruzione e della ricerca relativo al periodo 2019-2021, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. Il ministro della Pa Zangrillo: "Passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale"

Aumenti mensili tra i 124 euro per i docenti e i 190 euro per i direttori dei servizi generali a amministrativi: si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto per il comparto dell'istruzione e della ricerca relativo al periodo 2019-2021, che riguarda 1,2 milioni di dipendenti. "Si tratta di un passo fondamentale per il miglioramento delle condizioni di lavoro in un settore cruciale per la crescita del Paese", è il commento del ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Una novità di rilievo è l'introduzione del lavoro agile, che viene regolamentato anche per questo comparto.