Esami di maturità, bocciata la studentessa ammessa dal Tar

Alla fine è stata bocciata all'esame di maturità la studentessa del liceo scientifico Da Vinci di Trento ammessa con riserva alla prova suppletiva nonostante cinque insufficienze, dopo un ricorso al Tar. In ogni modo, il Tar si pronuncerà definitivamente sul ricorso con la Camera di Consiglio convocata per il 27 luglio. Immediate le reazioni dei legali della studentessa che hanno inviato una lettera al ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

La lettera degli avvocati "È bene sottolineare il clima che ha vissuto la ragazza non solo nelle ultime settimane, ma anche per buona parte del suo ultimo anno scolastico presso il suo nuovo liceo di Trento, il liceo Leonardo da Vinci" scrivono gli avvocati Filomena Alaia e Gian Paolo Sardos Albertini. "Ad esempio, come hanno potuto notare tutti i presenti, pare che altri insegnanti del liceo Da Vinci, siano stati presenti all'esame della ragazza per sostenere la commissione d'esame. Ci si domanda: contro chi, una ragazzina di 18 anni?" continuano gli avvocati nella lettera inviata al ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.

I docenti scrivono al Ministero La lettera segue quella inviata ieri al Ministero dell'Istruzione da un professore della giovane, sottoscritta da un centinaio di docenti trentini in poco più di 24 ore. "Vedo sempre più ragazzi rincorrere strade facili, aiutati dalle famiglie e dalla società a cercare escamotage per andare avanti, nella visione superficiale di un mondo nel quale devi dimostrare quanto sei furbo e non quanto vali" ha scritto Alessio Marinelli, docente di matematica e fisica del liceo Da Vinci di Trento. "Cosa deve insegnare la scuola? Me lo domando mentre vedo la mia categoria umiliata da una decisione che la sorpassa e le toglie autorevolezza" . È uno dei passaggi della lettera in cui si chiede di riportare la figura dell'insegnante al centro della scuola.