Riccione, chiamano ambulanza per un "passaggio" e filmano: denunciati

Saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme i due ragazzi che, fingendo un malore, hanno chiamato l'ambulanza per farsi trasportare fino a Riccione e hanno postato il video su TikTok

Sono stati denunciati penalmente i due ragazzi che, dopo aver finto un malore, hanno chiamato l’ambulanza per ottenere un “passaggio” fino a Riccione e hanno postato il video dell’intera scena su Tiktok . I due, di origini magrebine, saranno indagati per interruzione di pubblico servizio e procurato allarme.

Cosa è successo

Il video diffuso su Tiktok riassume tutta la vicenda. I due ragazzi dicono di trovarsi a Coriano, in provincia di Rimini. “Ragazzi, qua siamo sperduti in campagna - esordisce uno di loro - e ora risolviamo la situazione". Poi, l’“idea”: chiamano il 118, uno dei due finge uno svenimento e l’altro telefona agli operatori sanitari che, subito, si mobilitano per prestare soccorso. “Viene l'ambulanza qua a prenderci, chi ha voglia di tornare a Riccione a piedi”, scherzano i due. All’arrivo dell’ambulanza, salgono a bordo e “scroccano” il passaggio. Una volta arrivati all’ospedale di Rimini, sono partite le procedure di triage e accettazione. Ma, dopo pochi minuti, dei due non c'è più traccia. Su quanto accaduto è intervenuta anche l'Ausl Romagna che in una nota ha spiegato come "gli operatori del 118 abbiano eseguito le procedure in modo corretto e puntuale, attenendosi alle informazioni fornite dal chiamante. Allo stesso modo si sono comportati l'equipaggio, che ha trasportato il ragazzo e l'accompagnatore al Pronto Soccorso di Rimini. Dopo alcuni minuti si sono spontaneamente allontanati dal pronto soccorso stesso".