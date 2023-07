Napoli, bagnino accoltellato da due minorenni dopo lite per un lettino

Cronaca

L’accoltellamento di una professoressa in un istituto ad Abbiategrasso è solo l’ultimo caso: in questo anno scolastico segnalato un episodio di violenza a settimana. Le denunce da parte delle vittime sono ancora poche. Valditara: “È bollettino di guerra. Serve lo psicologo”

Secondo quanto riporta Repubblica, si tratta della 32esima violenza subita da un docente italiano mentre svolge il suo lavoro, solo restando all’anno scolastico in corso, cioè da settembre a oggi. In pratica un caso a settimana, come riferiscono le Aziende sanitarie locali che hanno registrato i passaggi delle vittime in pronto soccorso