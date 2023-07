Droga, hashish al posto del barbecue: arrestato 23enne ad Alessandria

I carabinieri di Novara, in collaborazione con i colleghi di Alessandria, hanno intercettato 60 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, confezionati sottovuoto per nascondere il caratteristico odore

Sembrava un normale pacco ma al suo interno conteneva 6 kg di hashish. I carabinieri di Novara, in collaborazione con i colleghi di Alessandria, hanno intercettato il contenuto sospetto nonostante l'etichetta indicasse "barbecue" e hanno arrestato un 23enne residente in Piemonte.

L'operazione

L'indagine è scattata quando la sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile giovedì 6 ha individuato a Novara un pacco sospetto. All'interno, al posto del barbecue, 60 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, confezionati sottovuoto per nascondere il caratteristico odore. La procura di Novara ha disposto il sequestro di parte del contenuto per monitorare la spedizione e i carabinieri hanno arrestato il giovane non appena ha ritirato il pacco in un centro di raccolta spedizioni della provincia di Alessandria.