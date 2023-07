Fa il bagno nel fiume Ticino, giovane annega nel Novarese

Il ragazzo è finito sulla sponda piemontese del fiume, nel territorio del comune di Galliate. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per i soccorsi ma per il giovane non c'è stato niente da fare

L'annegamento

A quanto si è appreso il giovane, di cui non sono state ancora rese note età e generalità, stava trascorrendo qualche ora di relax sulla sponda lombarda del fiume. Il ragazzo ha poi deciso di fare il bagno ma è annegato, per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per i soccorsi ma per il giovane non c'è stato niente da fare.