Come d'aria, alla scoperta del libro che ha vinto il Premio Strega

Ada D’Adamo con il romanzo d’esordio “Come d’aria” ha vinto la 77esima edizione del Premio Strega, ma a ritirarlo per lei sono stati suo marito Alfredo, l'Amica della Domenica Elena Stancanelli e l'editrice di Elliot Edizioni, perché Ada è morta nell’aprile scorso, pochi giorni dopo essere entrata nella dozzina dei finalisti. Si tratta della terza vittoria postuma nella storia del Premio, dopo Tomasi di Lampedusa con "Il Gattopardo" nel ‘59 e “Passaggio in ombra” di Maria Teresa Di Lascia nel 1995.



Il libro

Ada racconta in prima persona la disabilità di sua figlia ,che non può parlare. È un memoir, in cui la vita diventa letteratura e alla fiction si sostituisce la verità delle emozioni, ma è al tempo stesso un romanzo politico, di denuncia. “Ha sempre usato toni bassi, in questo momento è silenziosa ma quello che so io è che le sue parole cammineranno a lungo”, così il marito ha commentato la vittoria a sorpresa di “Come d’aria”. I bookmaker puntavano tutto su Rossella Postorino con il suo “Mi limitavo ad amare te” che è rimasta in testa fino alla seconda e ultima votazione. D’Adamo non era favorita e il suo libro, prima di trovare un approdo editoriale, aveva ricevuto innumerevoli rifiuti.

La storia

Ma facciamo un passo indietro. Nel 2008 Ada scrisse una lettera che fu pubblicata su Repubblica nella rubrica che allora teneva Corrado Augias. «Gentile Augias, un "bravissimo" medico non è stato in grado di leggere da un'ecografia che mia figlia sarebbe nata con una grave malformazione cerebrale». D’Adamo raccontava cosa significasse crescere in Italia un figlio con esigenze speciali: la solitudine, l’abbandono, la frustrazione. Nel libro spiega che quelle righe furono scritte di getto, come reazione al dibattito sulla legge 194 e alle argomentazioni antiabortiste che erano in auge: «Mi era divenuta insostenibile la parola "vita" pronunciata a sproposito da chiunque».