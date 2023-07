Omicidio-suicidio ad Agrigento, uccide la moglie e si impicca

A scoprire i corpi il figlio 15enne della coppia

A scoprire i cadaveri è stato il figlio quindicenne della coppia. Il ragazzo, che ha un fratello maggiore di quattro anni, non aveva notizie dei genitori e non riusciva a mettersi in contatto con loro. Il padre, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe prima sgozzato la moglie e si sarebbe, subito dopo, suicidato impiccandosi