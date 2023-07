Università di Cassino, prova per Tfa sostegno sbagliata viene rinviata

Cosa è successo

Il test di oggi fa seguito a quello di ieri per l’Infanzia, si proseguirà domani e dopodomani con la Secondaria di prima e secondo grado. Mentre ieri è andato tutto bene, oggi ci sono stati parecchi problemi che hanno bloccato il test. Appena partita la prova, alle ore 13, i candidati si sono accorti che sui tablet dati loro in donazione, le domande si ripetevano più volte. A quel punto è scoppiato il caos. In molti hanno chiesto di annullare la prova e ripeterla un altro giorno. L’Unicas ha iniziato a dare bevande ed acqua ai candidati . Nell’ateneo sono arrivati anche alcuni parenti dei candidati, avvisati i carabinieri. Alcuni hanno avvertito un malore e sono entrati in azione gli addetti del personale sanitario. Il rettore Marco Dell'Isola ha comunicato ai partecipanti al concorso che la prova è stata rinviata a data da destinarsi.