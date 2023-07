Saman via libera dal tribunale in Pakistan all'estradizione del padre

Rigettata istanza di rilascio su cauzione

Il magistrato giudicante ha espresso parere favorevole all'estradizione, rigettando l'ulteriore istanza di rilascio su cauzione avanzata dal suo legale. Il magistrato ha disposto che Shabbar rimanga a disposizione delle autorità Italiane nel carcere di Adyala per il collegamento in videoconferenza con le udienze in corso in Italia, in attesa della decisione finale da parte del Gabinetto del Ministro sulla richiesta di estradizione formulata dall'Italia. Shabbar Abbas è imputato nel processo in corso a Reggio Emilia davanti alla corte d'Assise per l'omicidio della figlia assieme alla moglie Nazia (ancora latitante), allo zio Danish Hasnain e ai due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq.