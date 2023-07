Si ribalta vagone di un trenino turistico a Eraclea, 14 feriti lievi

Il mezzo stava compiendo il giro nelle strade di Eraclea quando, per cause da accertare, in via Livenzuola uno dei vagoni si è piegato di lato, rovesciandosi. Il conducente è stato il primo a prestare soccorso ai passeggeri, molti dei quali erano genitori con i loro bambini

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, il trenino stradale stava compiendo il giro nelle strade del centro turistico di Eraclea quando, per cause da accertare, in via Livenzuola uno dei vagoni si è piegato di lato, ribaltandosi. Il conducente del mezzo su gomma è stato il primo a prestare soccorso ai passeggeri, molti dei quali erano genitori con i loro bambini. Appena dopo l'incidente, ci sono state scene di panico. Ancora da stabilire cosa possa aver provocato lo sbilanciamento del vagone. Non si esclude che il mezzo possa aver incontrato una improvvisa asperità del fondo stradale. Gli accertamenti sulla vicenda sono stati affidati ai carabinieri.