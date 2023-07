Brescia, frode fiscale per 160 milioni di euro: dieci arresti

La guardia di finanza ha appurato come gli arrestati utilizzassero un sistema basato sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti, per un importo superiore ai 160 milioni di euro

La guardia di finanza di Brescia dalle prime ore di questa mattina sta eseguendo un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di dieci persone, sei in carcere e quattro ai domiciliari, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per circa 160 milioni di euro. Sono 80 in tutto gli indagati, oltre a 48 società, 21 delle quali straniere.