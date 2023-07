Morta la madre di Chiara Gualzetti, 15enne uccisa nel Bolognese nel 2021

"Purtroppo oggi una cattiva notizia che mai avrei voluto dare. Anche Giusi è volata via. Dopo 15 mesi di lotta contro la malattia stanotte si è spenta. Sono sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere un incubo", scrive Vincenzo Gualzetti sulla pagina Facebook 'Giustizia per Chiara'. I due si erano sposati lo scorso 9 giugno.

L'omicidio

L'omicidio avvenne vicino alla casa dove Chiara abitava con i genitori. La ragazzina fu accoltellata e picchiata da quello che credeva un amico, il 16enne che l'aveva attirata in una trappola, per poi ucciderla. Il ragazzo, che dal giorno dell'omicidio è in carcere al Pratello, confessò poi agli inquirenti di aver agito perché "guidato da un demone". Lo scorso marzo è stata confermata in Appello la condanna a 16 anni e quattro mesi.