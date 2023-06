Delitto Michelle, cos'è la Purple Drank che avrebbe venduto il killer

Cos’è la Purple Drank

Solitamente di colore violaceo per i coloranti contenuti nello sciroppo o nelle bevande gassate, la Purple Drank produce "sballo" e in seguito, al termine della fase di esaltazione, induce letargia, sonnolenza e disabilità motoria. Essendo composta in parte anche da codeina, utilizzata in medicina come antidolorifico, e da prometazina, impiegata come antistaminico per trattare chinetosi e nausea, la Lean può creare dipendenza ed è anche potenzialmente letale. Questo perché la codeina, che rientra nella famiglia degli oppiacei e – come tali – crea dipendenza, può causare il rallentamento cardiaco o, in situazioni più gravi, l’arresto del cuore. Per la facilità con cui è possibile reperire le sostanze che la compongono, la "miscela viola" è piuttosto diffusa.