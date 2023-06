Estate 2023, eventi e spettacoli a Napoli da non perdere a luglio

Spettacolo

Chiara Ferragni e Fedez si sono regalati qualche giorno a Portofino, ospiti del Belmond Hotel Splendid. Tra cene romantiche, piatti tipici e gite in barca, la coppia è tornata in uno dei suoi luoghi del cuore

Michelle Hunziker si è geolocalizzata in Riviera Romagnola, raccontando: “Quando vengo in Riviera mi si sbloccano un sacco di ricordi legati ai bellissimi momenti collezionati insieme alla mia famiglia. Gatteo a Mare per me era come andare alle Maldive!”. Per il suo soggiorno ha scelto il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico