Diletta Leotta: "Ho subito molestie sessuali da un professore a scuola"

La confessione in un'intervista al settimanale Grazia: "Tornata a casa, lo raccontai a mio padre. Quell'uomo è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto"

Diletta Leotta ha aggiunto di aver spesso subito complimenti non richiesti e fastidiosi: "A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati". Ma l'episodio peggiore è stato proprio la molestia sessuale da parte del suo insegnante di educazione fisica. "All'epoca non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto".