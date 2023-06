Salerno, l'1 e 2 luglio parte la prima edizione del Giffoni Good Games

Dai super ospiti alle aree gaming

Grazie alla presenza di ospiti come Jean-Luc Sala, Direttore Creativo dell’imminente Assassin’s Creed Mirage, e Christian Cantamessa, autore e regista che annovera nel curriculum titoli come Red Dead Redemption e Grand Theft Auto: San Andreas, i partecipanti di Giffoni Good Games potranno scoprire i segreti dei professionisti che da anni sono protagonisti dell’industry. Tra le special guest anche Fabio Viola, uno dei massimi esperti mondiali di gamification, Christian Pulieri, game developer e startupper che realizzerà un videogioco in sole tre ore, partendo dalle idee del pubblico, e Sarah Arduini, premio Oscar per i migliori VFX del film Jungle Book e docente della Side Academy, partner educational dell'evento. Verranno inoltre allestiti laboratori e workshop per permettere a tutti di esplorare il mondo degli effetti speciali digitali. Nella Panel and Talk Area sarà possibile entrare nel vivo della cultura interattiva grazie ai panel in programma: dal mondo indie a quello dello speedrun, passando per le mascotte videoludiche, il genere horror e il rapporto tra cinema e videogioco. Non mancheranno poi talk su temi come la storia e il design del videogioco, il rapporto tra arte e game design, la storia del gaming italiano su Twitch – la casa del videogioco dal 2011 – e un panel intitolato Best of E3, dove si parlerà della storica convention che ha segnato profondamente il mezzo videoludico. Tutti gli incontri saranno condotti dai creator più acclamati, tra cui Michele “Sabaku” Poggi, Alessandro Fazza, Edoardo “Il Masseo” Magro, il trio “Power Pizza” e tanti altri ancora. Aperinerd, il format ideato da Dario Moccia, sbarca in versione live a Giffoni Good Games: il 1° luglio alle 20.00, Dario e altri dieci creator si riuniranno per parlare di videogiochi, anime e fumetti in compagnia dei fan, in un’atmosfera di pura gioia e goliardia. Per partecipare all’evento sarà necessario un biglietto aggiuntivo fino a esaurimento dei posti. L’innovativo format del Creator District offre l'opportunità unica di entrare in contatto con i principali creator tra cui Virginia “Kafkanya” Gambatesa, che da anni sensibilizza la sua platea sui tempi di cyberbullismo e discriminazione online, Giorgio “Pow3r” Calandrelli, uno degli streamer più seguiti d’Italia, ma anche Sabaku, Federico Frusciante, Vking, Matteo Corradini e Mattia "Victorlazlo88" Ferrari. Tra sessioni di meet & greet e una miriade di attività, non mancheranno le occasioni per condividere la passione per i videogiochi con i talent preferiti. Chi ama gli e-sport a Giffoni Good Games avrà l'opportunità di vedere all'opera i giocatori più talentuosi della scena italiana. In programma l’1 Luglio i play-off della decima stagione degli Italian Rocket Championship, dove le quattro squadre migliori - Novo Esports, Reply Totem, Twentystars e Yotoru - si sfideranno per l'ambito titolo di campioni italiani del Summer Split. Ad organizzare il torneo è PG Esports, la prima società italiana dedicata al gaming competitivo. Il 2 Luglio invece la finale dell'University Masters, il primo torneo di videogiochi dedicato alle università italiane. Organizzato da 2WATCH, media-tech company partner dell'evento che lavora da anni nel settore dell'e-sport e del gaming, in collaborazione con la Gazzetta Dello Sport, ha lo scopo di supportare gli studenti grazie a diverse borse di studio in palio. Conduttrice d’eccezione Antonella Arpa, nota ai più come Himorta. Chi pensa di essere un campione avrà l’opportunità di dimostrarlo a Giffoni Good Games nella Gaming Area: il noto team GL17CH, società creata dall’ambizione del famoso calciatore Ciro Immobile, organizzerà il FIFA Pro Club & Tournament, dove ci si potrà cimentare in un campo da calcio vero e proprio, attrezzato con 22 postazioni. I vincitori del torneo potranno vivere una stagione da pro-player dei GL17CH. Nell'area From Real To Sim, invece, le postazioni da Sim Racing saranno 6, due delle quali accessibili anche alle persone con disabilità, per permettere a tutti di immergersi nell'universo e-sport e vivere l'emozione del motorsport in un dialogo costante tra piloti Sim e piloti reali del team Kessel. Ci saranno poi 300mq dedicati ai videogiochi, ai talk show e ad esperienze di realtà virtuale. Decine di postazioni da gaming per sfidarsi ai numerosi tornei e la possibilità di vincere fantastici premi targati Supercell. Qui il content creator Max Proietti intervisterà i più importanti streamer italiani e per i partecipanti aperitivo in musica con la band pop-elettro "Superbia". All'interno dello spazio sarà presente anche il partner "Poppizziamo" che attraverso lavorazioni custom made potrà ricreare una caricatura ‘Pop’ su misura dell'utente. Infine, insieme a Luiss Università Guido Carli, offrirà un'esperienza VR per chi intende approfondire il proprio orientamento universitario e conoscere le offerte formative proposte dall'Ateneo. Per gli amanti della musica e del ballo postazioni Just Dance e postazioni VR per provare nuovi videogiochi sviluppati in ambiente virtuale.