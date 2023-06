Oggi udienza processo Alessia Pifferi, madre bimba morta di stenti

La donna è accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire la piccola di quasi un anno e mezzo nel luglio del 2022. La bambina era stata lasciata a casa da sola per sei giorni

Udienza in Corte d'Assise per il processo ad Alessia Pifferi, la donna accusata di omicidio aggravato per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi un anno e mezzo. La bambina era stata lasciata a casa da sola per sei giorni.