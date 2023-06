Maltrattamenti anziani in Rsa, Spi Cgil parte civile nel processo

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile presentata dagli avvocati del Sindacato dei pensionati della Cgil nella vicenda giudiziaria che vede coinvolti il direttore della Casa alloggio di Vistarino e gli operatori sanitari accusati di maltrattamenti, aggravati dall’aver commesso i fatti contestati in danno di persone anziane, ricoverate e in condizioni di minorata difesa, ed esercizio abusivo di una professione.

"Riconosciuto il ruolo dello Spi sul territorio"

“Riconosciuto il ruolo dello Spi del territorio che con i suoi migliaia di iscritti tutti i giorni si prodiga per la difesa dei diritti delle persone anziane e fragili in una società sempre più aggressiva che vede le pensionate e i pensionati in certi casi emarginati" sostiene Osvaldo Galli, segretario generale dello Spi di Pavia. “Siamo determinati ad andare fino in fondo per tutelare gli anziani e le loro famiglie che si vedono negato il sacrosanto diritto ad una vita dignitosa e serena. È necessario rivedere il sistema sociosanitario affinché garantisca adeguati livelli di assistenza e rette sostenibili", dichiara Valerio Zanolla, segretario generale dello Spi Lombardia.