Ramo cade su bambini fuori da oratorio, 8 feriti. Gravi madre e figlia

È accaduto a Luino, in provincia di Varese. La donna, per proteggere la figlia di sette anni, si è lanciata su di lei riportando un grave trauma alla schiena, al volto e alle braccia. La bambina a sua volta ha ferite alle braccia e al torace. L'area è stata transennata e interdetta al passaggio: sul posto Vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri

Un grosso ramo è caduto su un gruppo di adulti e bambini, che stavano uscendo da un oratorio a Luino, in provincia di Varese, intorno alle 17.30. Otto persone sono rimaste ferite, tra cui una donna e sua figlia che risultano essere in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito la madre per proteggere la figlia di sette anni si è lanciata su di lei, riportando un grave trauma alla schiena, al volto e alle braccia. La bambina a sua volta ha ferite alle braccia e al torace. Gli altri sei sono rimasti feriti meno gravemente, colpiti di striscio da parti del ramo più grande.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e cinque ambulanze, che hanno lavorato senza sosta per liberare i feriti. La bambina di sette anni è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, mentre sua madre a quello di Monza, dove si trova ancora in Pronto Soccorso per gli accertamenti urgenti, in prognosi riservata. Gli altri feriti sono invece stati trasportati tra gli ospedali di Luino, Cittiglio e Varese. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'area è stata transennata e interdetta al passaggio, domani l'albero verrà visionato da un esperto agronomo per comprendere se sia o meno ancora pericoloso e ricostruire cosa abbia potuto causare il crollo.

Le parole del sindaco

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sul posto è arrivato anche il sindaco di Luino Enrico Bianchi: "Dalle prime informazioni, sembra che senza nessun segnale premonitore un albero di alto fusto davanti alla chiesa si sia spezzato travolgendo alcune fra cui anche dei bambini. Almeno due sono le persone soccorse in codice rosso". Sempre secondo il sindaco la pianta, che all'esterno appariva sana, presentava segni di ammaloramento all'interno del fusto.