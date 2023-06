Scuola, Istat: in Italia un giovane su 10 lascia studi superiori

Dal rapporto "Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo" emerge che i ragazzi che lasciano precocemente gli studi sono l'11,5%. Nel Mezzogiorno, l'incidenza raggiunge il 15,1%

In Italia un giovane su dieci tra i 18 e i 24 anni abbandona precocemente gli studi superiori. Emerge dal rapporto dell'Istat "Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo", relativo al 2022, secondo il quale i ragazzi che lasciano precocemente gli studi sono l'11,5%. Nel Mezzogiorno, l'incidenza raggiunge il 15,1%. L'Istat ha fornito anche i dati sulla spesa pubblica per l'istruzione: nel 2021 in Italia la spesa pubblica per l'istruzione ha rappresentato il 4,1% del Pil, a fronte di una media Ue del 4,9%.