Ciclista investito per strada a Milano: è grave

Ennesimo incidente in bici a Milano, dove un uomo che si trovava in sella alla sua bicicletta è stato investito questo pomeriggio. Le sue condizioni sono gravi. Il ciclista è stato soccorso dal 118 in viale Monza, nella zona nord di Milano, e le sue condizioni sono apparse subito molto serie. L'uomo, un 50enne straniero, è stato trasportato incosciente, in codice rosso e in pericolo di vita all'ospedale di Niguarda. La Polizia Locale sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Investito da un'auto che viaggiava in senso opposto



Il ferito è un 45enne di origine peruviana, residente a Cologno Monzese. Da una prima ricostruzione l'uomo stava pedalando in viale Monza in direzione del centro quando, all'altezza di via Pindaro, ha girato a sinistra ed è stato investito da un'auto che sopraggiungeva sempre in viale Monza ma in senso opposto, verso la periferia. La Polizia locale ha effettuato i rilievi per capire se possa esserci stata un'omissione di precedenza o un'infrazione al semaforo. Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso.