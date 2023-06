Clochard ucciso a Pomigliano, verso convalida del fermo dei 16enni

Nelle prossime ore i due sedicenni indagati per l'omicidio di Friederick Akwasi Adofo saranno davanti al gip per l'udienza di convalida del fermo. I due risponderebbero di omicidio volontario aggravato per aver picchiato a morte il clochard di 40 anni a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli

È prevista per le prossime ore, davanti al giudice per le indagini preliminari, l’udienza di convalida del fermo per i due sedicenni indagati per il pestaggio e l’omicidio del 40enne ghanese Friederick Akwasi Adofo, il clochard picchiato a morte a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, domenica notte. I due, che sono stati individuati dai carabinieri di Castello di Cisterna dopo l’analisi dei video dei sistemi di videosorveglianza e dei social, risponderebbero di omicidio volontario aggravato.