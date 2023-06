Terremoto magnitudo 4.2 al largo della Costa Garganica

Epicentro nelle Isole Tremiti

Il terremoto è stato avvertito nitidamente in Basso Molise e in Puglia. L'epicentro è stato localizzato all'altezza delle Isole Tremiti. Ai piani alti dei palazzi in Molise è tremato il mobilio. "È stata lunga e sussultoria" hanno detto alcuni residenti di Termoli. Non si registrano, fino a questo momento, problemi o danneggiamenti.