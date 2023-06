2/20 ©Ansa

Da mercoledì 21 infatti, data che coincide con il solstizio, un anticiclone africano denso di aria torrida e proveniente del Sahara avvolgerà l’Italia. Le temperature dovrebbero far registrare anomalie nell'ordine di 8-10 gradi in più, con picchi anche superiori ai 35 gradi, soprattutto nelle are interne del Centro-Sud

