Caserta, litiga con un 17enne dopo un rimprovero: morto 48enne

La ricostruzione del litigio

Sulla vicenda, avvenuta nel pieno centro di Cellole, era stata subito aperta un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere per lesioni gravissime: poi i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca hanno riscontrato che il protagonista della lite con il 48enne era stato un minore di 17 anni, e dunque la competenza è passata alla Procura per i minori di Napoli, che ora potrebbe modificare il capo di imputazione indagando il minore per omicidio preterintenzionale. I fatti sono avvenuti venerdì 9 giugno, quando il minorenne è uscito con lo zio da un negozio di barbiere mangiando arachidi e gettando i gusci a terra; i due sono passati davanti alla concessionaria dell'imprenditore 48enne, che ha rimproverato il ragazzo. "Smettila di gettare gusci a terra" gli ha intimato, provocando la reazione del 17enne. Dalle parole si è passati alle mani. È partito qualche spintone: uno di questi ha fatto cadere il 48enne che ha battuto violentemente la testa a terra. Ricoverato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, il 48enne è apparso subito in condizioni molto gravi, riportando una frattura alla base cranica e finendo in coma. La vicenda è stata ricostruita dai carabinieri attraverso qualche testimonianza mentre in zona non c'erano telecamere di videosorveglianza.