Roma, oggi l’autopsia sul bimbo morto nell’incidente con gli youtuber

Ieri perquisizioni nella casa del ragazzo che guidava il Suv e nella sede della società di cui il giovane guidava il Cda

Verrà svolta oggi al policlinico di Tor Vergata, a cui il pm ha affidato l’incarico, l’autopsia sul corpo del bambino morto nell’incidente di Casal Palocco, a Roma, dopo che un Suv Lamborghini guidato da alcuni youtuber ha travolto la Smart su cui il bimbo si trovava con la madre e la sorella, rimaste ferite. All'inizio della prossima settimana verrà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia per procedere con i funerali. Al momento uno solo dei ragazzi, quello che guidava, è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni. La posizione degli altri ragazzi resta al vaglio dell'autorità giudiziaria.