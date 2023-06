Caso Orlandi, su Sky TG24 lo speciale "Io, Emanuela"

Lo speciale andrà in onda questa sera, sabato 17 giugno, alle 21 su Sky TG24 (Canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del ddt) e in replica domenica 18 giugno alle 18,30 e giovedì 22 giugno alle 21. Prevista la partecipazione dell’ex magistrato Giancarlo Capaldo, all’epoca procuratore di Roma, e del direttore del quotidiano “Domani”, Emiliano Fittipaldi

Quarant’anni di indagini, voci, speranze e amare disillusioni

Sono passati, infatti, 40 anni da quel giorno del giugno 1983, in cui Emanuela Orlandi scomparve nel nulla. Quarant’anni di indagini, voci, speranze e amare disillusioni. Quarant’anni nel corso dei quali i familiari della ragazza scomparsa nel nulla hanno sempre lottato per sapere la verità, contro mille depistaggi e troppe voci infondate. Proprio nei filmati esclusivi forniti dai familiari di Emanuela, lo speciale di Sky TG24 mostra le immagini dei suoi primi anni di vita, il suo sorriso, i suoi sguardi, specchio dei suoi sogni e di quelle che erano le aspirazioni di una ragazza come tante, di una figlia come tante. L’inchiesta racconta, oggi, i tratti più personali e privati di Emanuela Orlandi fino al giorno alla sua scomparsa, ma ripercorre anche l’infinito strazio di decenni di inchieste, depistaggi e segreti inconfessabili. Il tutto con il commento dell’ex magistrato Giancarlo Capaldo, all’epoca procuratore di Roma, e del direttore del quotidiano “Domani”, Emiliano Fittipaldi. Un mistero ancora fitto, dopo 40 anni, che si è arricchito anche nelle ultime settimane di nuovi capitoli.

Gli appuntamenti

