Meteo, temperature in rialzo: da martedì ondata di calore

Tempo in miglioramento su tutta la Penisola nel corso del fine settimana quando l’alta pressione si muoverà verso il Mediterraneo centro-occidentale. All’inizio le temperature saranno in rialzo ma con valori in linea con le medie del periodo e dunque senza caldo eccessivo. La prossima settimana invece è attesa la prima vera ondata di caldo dell'estate. Soprattutto da martedì l'alta pressione africana farà affluire aria calda sul Mediterraneo portando i primi picchi prossimi ai +40 gradi, specie sulle Isole Maggiori. Ondata di caldo che dovrebbe durare qualche giorno per poi attenuarsi con l'arrivo dell'ultimo weekend di giugno.

Le previsioni di sabato 17 giugno

Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini, per lo più soleggiato altrove. Al Centro mattinata stabile, al pomeriggio isolati fenomeni in Appenninoe nessuna variazione sulle altre regioni. Al Sud al mattino cieli sereni con locale nuvolosità su Sicilia settentrionale e coste tirreniche della Calabria. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, locali acquazzoni sui rilievi della Calabria.

Le previsioni di domenica 18 giugno

Al Nord tempo asciutto per l’intera giornata, salvo acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Al Centro tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Al Sud bella giornata di sole per l’intera giornata, salvo annuvolamenti nel pomeriggio sull’Appennino. Le temperature in aumento, oscilleranno su tutto il Paese tra i 28 e i 32 gradi.