Apricena intitola una via a Berlusconi: è il primo comune in Italia

Il comune nel foggiano è il primo in Italia a intitolare una via al leader di Forza Italia scomparso il 12 giugno scorso. "La nostra città ha deciso di cristallizzare quest’ondata di affetto nei suoi confronti" ha affermato il sindaco di Apricena Antonio Potenza

Gli abitanti di Apricena, provincia di Foggia, saranno i primi in Italia a poter dire: "Ci vediamo in via Berlusconi". Il comune pugliese ha infatti deciso di intitolare una via al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi scomparso il 12 giugno scorso, attraverso una delibera della giunta che ha sostituto l'attuale via Modena.