Silvio Berlusconi, la salma sarà cremata. “La famiglia resterà in FI”

Dopo l’ultimo saluto ieri con i funerali di Stato in Duomo a Milano, la salma dell’ex premier è tornata ad Arcore. Tra oggi e domani la cremazione a Valenza Po, poi forse l’urna rimarrà a Villa San Martino. Nessun disimpegno dei figli dal partito fondato dall’ex Cavaliere. "La famiglia sarà presente", annuncia il capogruppo Barelli. E in onore di Berlusconi il Cdm oggi dovrebbe varare a prima parte della riforma della Giustizia ascolta articolo Condividi

Milano ha salutato Silvio Berlusconi con i funerali di Stato celebrati al Duomo (LE FOTO - I LEADER PRESENTI - LA COMMOZIONE DELLA FAMIGLIA) . Dopo la cerimonia, il feretro è rientrato a Villa San Martino ad Arcore, in provincia di Monza. L'ex premier sarà cremato nel tempio crematorio Panta Rei di Valenza Po, come avvenuto per i genitori, Rosa e Luigi, e la sorella Maria Antonietta le cui urne sono ora conservate nella cappella di Villa San Martino. Anche le ceneri dell’ex premier dovrebbero poi essere riportate nel mausoleo ad Arcore.

Le conseguenze politiche Con la scomparsa di Berlusconi si è aperta la partita della successione politica. Giorgia Meloni in un video lo ha celebrato e in suo onore si prepara a varare oggi in Consiglio dei ministri la prima parte della riforma della Giustizia. "Ti renderemo orgoglioso", è la promessa della premier. E suona come la dichiarazione di chi è pronta a raccogliere la sfida dell'eredità politica di guidare il centrodestra, tenerlo unito e in grado di governare. Una sfida in cui c'è la variabile legata al destino di Forza Italia, dove nelle scorse ore è andato in scena un doppio chiarimento. Uno è interno, per avviare una nuova fase. E uno con i figli di Berlusconi, che hanno rassicurato i vertici della "creatura politica" del padre: nessun disimpegno, il partito può contare sulla famiglia. vedi anche Da Mattarella a Meloni, i leader al funerale di Berlusconi

Cosa può succedere Secondo l'analisi del Financial Times, l'eventuale smembramento di FI creerebbe "un'opportunità politica" per la premier per costituire un grande partito di destra, operazione non riuscita al Cavaliere. I più scommettono che il momento per questa svolta sarà maturo solo dopo le elezioni europee, quando FdI, Lega e FI peseranno il loro consenso con il sistema proporzionale. Fino a quel momento va preservato lo status quo, o almeno questo è l'intento comune che si è rinsaldato fra Meloni, il vicepremier Antonio Tajani - il più alto in grado in FI - e Gianni Letta, fino all'ultimo il braccio destro di Berlusconi. Il futuro ruolo di Marta Fascina resta un rebus, ma a nessuno è sfuggita la vicinanza fra la compagna di Berlusconi e la primogenita Marina al funerale. Da statuto, ora il Comitato di presidenza dovrebbe convocare "immediatamente" il Consiglio nazionale per la "sostituzione temporanea" del presidente, "per il periodo strettamente necessario per la convocazione del Congresso Nazionale", che ha fra i compiti l'elezione del presidente. vedi anche Silvio Berlusconi, l’addio della famiglia ai funerali. FOTO

Suppletive per il seggio di Berlusconi, oggi la Giunta Intanto oggi si riunirà alle 13.30 la Giunta per le elezioni del Senato che dovrà occuparsi della "vacanza del seggio nel collegio uninominale n. 6 della regione Lombardia", vale a dire quello che è stato di Silvio Berlusconi. La Giunta, presieduta da Dario Franceschini che ieri ha preso parte ai funerali dell'ex premier, dovrà formalizzare la "vacanza". vedi anche Funerali Berlusconi, volti Mediaset e mondo dello spettacolo presenti