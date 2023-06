6/10 ©LaPresse

LA STORIA. In un primo momento Lorenzo Guerrieri e Barbara Berlusconi hanno cercato di mantenere la relazione segreta, poi i due sono stati “pizzicati” insieme durante una vacanza in Sardegna. “Studio per diventare imprenditore. Sono iscritto a Economia e amministrazione dell'impresa in Bicocca e lavoro al ristorante enoteca Il Mulino. Sono una persona normale. Fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera”, ha raccontato all’epoca Guerrieri al settimanale Chi (foto del 2013)