La Maddalena, morto turista colpito da un masso in spiaggia

Una giornata in spiaggia finita in tragedia per un uomo di 62 anni, originario della Lombardia, morto questa mattina all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia , dopo essere stato colpito da una roccia, staccatasi da un costone, mentre si trovava sul litorale di Abbattoggia sull'isola de La Maddalena .

La ricostruzione dei fatti

La vittima si trovava in vacanza con la nipote di 8 anni presso il camping Abbatoggia Village, quando nella giornata di ieri sull'arenile di Abbattoggia un grosso masso che si era staccato da una parete rocciosa a ridosso della spiaggia lo ha colpito. Sul posto, insieme con i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia costiera, sono giunti i medici del 118 che hanno rianimato il 62enne e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Arrivato a Olbia l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un severo trauma addominale ma l'intervento dei sanitari non è bastato. I genitori della piccola sono arrivati nella serata di ieri con il primo volo utile, dopo che la bambina era stata affidata temporaneamente ai servizi sociali del Comune di La Maddalena. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata proprio la nipote, giocando sulla scogliera, a provocare inavvertitamente la frana che ha poi ucciso l'uomo.