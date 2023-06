1/5 ©Ansa

"Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". Con queste parole Carla Elvira dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi, ha ricordato l’ex marito ed ex premier dopo la sua scomparsa, avvenuta il 12 giugno all’età di 86 anni. Un amore, il loro, nato nel 1964 e finito nel 1985

