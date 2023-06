Meteo, ancora 48 ore di temporali forti: il maltempo si sposta al Sud

L'instabilità torna protagonista nella settimana centrale di giugno, con la formazione di temporali talvolta molto intensi. Non sono esclusi fenomeni meteo estremi con nubifragi localizzati. Tra mercoledì e giovedì le piogge si sposteranno verso Sud. Una situazione meteo in miglioramento è prevista da venerdì con il progressivo avvicinarsi dell'alta pressione. L'instabilità dovrebbe far spazio ad un aumento delle temperature, con la prima vera ondata di caldo per il mese di giugno.

Le previsioni di mercoledì 14 giugno

Al Nord al mattino piogge sparse tra Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità con acquazzoni e temporali, piu' asciutto lungo la Pianura Padana. In serata ancora piogge e acquazzoni sui settori alpini e in movimento verso le pianure. Al Centro al mattino molta nuvolosità in transito con piogge sparse, più asciutto tra Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni diffusi e temporali sparsi su tutte le regioni. In serata ancora precipitazioni sparse specie su Lazio, Marche e Abruzzo, con possibili temporali nella notte sulle coste adriatiche. Al Sud al mattino tempo instabile con piogge sparse sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alle regioni peninsulari con temporali in Appennino. In serata e in nottata instabilità in aumento sulle regioni peninsulari con acquazzoni e temporali diffusi, migliora sulle Isole. Temperature massime tra 23 e 27 gradi.