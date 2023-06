Cade da tre metri di altezza in un cantiere nel Catanese: morto 56enne

Economia

Bonus e incentivi per chi assume i disoccupati: ecco quali sono

Chi inserisce in azienda - con contratto a tempo pieno e indeterminato - un lavoratore che prima percepiva la NASpI potrà ricevere ogni mese il 20% della stessa indennità di disoccupazione. Da poco il governo Meloni ha poi lanciato una nuova misura pensata nello specifico per incentivare le assunzioni dei Neet

I datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati possono contare su un sistema di agevolazioni pensato proprio per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di chi non ha un’occupazione. Anche per il 2023 è infatti valido un incentivo per gli imprenditori che decidono di puntare sui percettori della NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’Inps

Se non sono previsti requisiti particolari con riguardo all’età anagrafica del lavoratore, per poter usufruire dell’incentivo il datore dovrà assumere un disoccupato con contratto a tempo indeterminato (e che non sia part time). In pratica, l’imprenditore potrà ricevere ogni mese il 20% della NASpI che sarebbe spettata al lavoratore che decide di assumere