Bergoglio stato nuovamente ricoverato il 7 giugno al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Già all’età di 21 anni a Jorge Mario Bergoglio venne asportato il lobo superiore del polmone destro dopo una grave polmonite, mentre l’ultimo ricovero risale a marzo 2023 per un'infezione respiratoria

L’ultimo ricovero al Gemelli il 7 giugno 2023 per un’intervento di laparotomia è il terzo per Papa Francesco: il primo fu l'intervento chirurgico del 4 luglio del 2021 per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, effettuato in una quadro di salute complessivamente buono per un uomo che all'epoca aveva 84 anni. Il secondo è stato il 29 marzo 2023 per un'infezione respiratoria